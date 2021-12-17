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Попова считает пугающей скорость распространения «омикрона» в мире

07:21, 17.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова считает пугающей скорость распространения «омикрона» в мире
Фото: realnoevremya.ru

Штамм коронавируса «омикрон» пугает скоростью и риском распространения в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в Великобритании и Африке уже 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Попова считает, что при условии соблюдения ковидных правил жители России смогут встретить 2022 год без ограничений.

Маргарита Головатенко
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