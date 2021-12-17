Попова считает пугающей скорость распространения «омикрона» в мире
Штамм коронавируса «омикрон» пугает скоростью и риском распространения в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что в Великобритании и Африке уже 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», сообщает «РИА Новости».
Попова считает, что при условии соблюдения ковидных правил жители России смогут встретить 2022 год без ограничений.
Маргарита ГоловатенкоОбществоМедицинаВласть
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