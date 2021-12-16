ВОЗ планирует одобрить вакцину от коронавируса «Спутник V» в первом квартале 2022 года
Всемирная организация здравоохранения планирует одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в первом квартале 2022 года. Пока ВОЗ ждет досье, которое Россия должна предоставить до конца текущего года.
— Я разделяю оптимизм президента РФ Владимира Путина, что ВОЗ в ближайшее время включит «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL), в октябре этого года соответствующие документы были подписаны РФПИ, — рассказал RT руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Он обратил внимание на недопустимость политизации в вопросах здоровья населения. По мнению Клюге, не следует смотреть на страну происхождения вакцины при ее одобрении.
В Центре имени Гамалеи Минздрава России, разработчике «Спутника V» ожидают приезда делегации ВОЗ в рамках одобрения вакцины. В организации заявили, что инспекция инспекторов прибудет не ранее января 2022 года.
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