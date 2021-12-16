ВОЗ планирует одобрить вакцину от коронавируса «Спутник V» в первом квартале 2022 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Всемирная организация здравоохранения планирует одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в первом квартале 2022 года. Пока ВОЗ ждет досье, которое Россия должна предоставить до конца текущего года.

— Я разделяю оптимизм президента РФ Владимира Путина, что ВОЗ в ближайшее время включит «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL), в октябре этого года соответствующие документы были подписаны РФПИ, — рассказал RT руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он обратил внимание на недопустимость политизации в вопросах здоровья населения. По мнению Клюге, не следует смотреть на страну происхождения вакцины при ее одобрении.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Центре имени Гамалеи Минздрава России, разработчике «Спутника V» ожидают приезда делегации ВОЗ в рамках одобрения вакцины. В организации заявили, что инспекция инспекторов прибудет не ранее января 2022 года.

Татьяна Демина