Уровень коллективного иммунитета в Башкирии приблизился к 70%
Уровень коллективного иммунитета в Башкирии приблизился к 70%. Об этом заявил вице-премьер — министр здравоохранения республики Максим Забелин.
Сейчас порог вакцинации достиг 60%. С учетом числа переболевших иммунизация приближается к 70% среди взрослого населения.
«По нашим расчетам, формирования коллективного иммунитета [на уровне 80%] мы должны достичь в начале февраля», — сказал Забелин.
Ранее сообщалось, что в Башкирии план по вакцинации от коронавируса выполнен на 80%. Коллективный иммунитет в Татарстане может быть достигнут к Новому году.
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