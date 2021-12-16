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Уровень коллективного иммунитета в Башкирии приблизился к 70%

12:20, 16.12.2021
Уровень коллективного иммунитета в Башкирии приблизился к 70%
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уровень коллективного иммунитета в Башкирии приблизился к 70%. Об этом заявил вице-премьер — министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Сейчас порог вакцинации достиг 60%. С учетом числа переболевших иммунизация приближается к 70% среди взрослого населения.

«По нашим расчетам, формирования коллективного иммунитета [на уровне 80%] мы должны достичь в начале февраля», — сказал Забелин.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Башкирии план по вакцинации от коронавируса выполнен на 80%. Коллективный иммунитет в Татарстане может быть достигнут к Новому году.

Ольга Шагиева
Общество Башкортостан

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