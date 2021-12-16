Голикова допустила, что срок ревакцинации может быть сокращен

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что в России может сократиться срок ревакцинации от коронавируса. Точнее можно будет сказать после получения учеными дополнительной информации об «омикроне».

«Наши коллеги из других государств, где штамм «омикрон» уже распространен, предлагают делать вторую прививку как можно быстрее, не дожидаясь шести месяцев. Пока у нас не распространен этот штамм, мы пока за этим процессом наблюдаем и пользуемся теми данными, которые предоставляют зарубежные коллеги», — сказала Голикова.

Если России потребуется новая вакцина от штамма коронавируса «омикрон», ее зарегистрируют по особой процедуре в связи с чрезвычайной ситуацией.



Ольга Шагиева