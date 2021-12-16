Голикова: если потребуется, вакцину против омикрон-штамма зарегистрируют по особой процедуре

Если России потребуется новая вакцина от штамма коронавируса «омикрон», ее зарегистрируют по особой процедуре в связи с чрезвычайной ситуацией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Если потребуется какая-то новая вакцина, то она будет регистрироваться в соответствии с обстоятельствами, которые связаны с чрезвычайной ситуацией. Ровно так, как это делается во всем мире», — приводит ее слова «РИА Новости».

В России оценят эффективность существующих отечественных вакцин против нового штамма коронавируса «омикрон» в течение двух недель.

Ольга Шагиева