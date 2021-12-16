Минздрав Белоруссии выдал разрешение на ввоз и применение российской вакцины «Ковивак»

Фото: Максим Платонов

Министерство здравоохранения Белоруссии выдало разрешение на ввоз и применение российской вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как указано в сообщении, документы, представленные производителем, прошли необходимую экспертизу. Они соответствуют всем требованиям законодательства Белоруссии и оценены положительно.

Фото: Максим Платонов

В ведомстве отметили, что препарат уже поступил на аптечный склад и в период с 13 по 15 декабря свыше 300 тысяч доз направили во все области страны.

Несколько дней назад глава ФНЦ исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что «КовиВак» не нуждается в модификации. Препарат должен проявлять положительный эффект против нового штамма COVID-19 «омикрон».

Диана Жиленкова