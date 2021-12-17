Из-за пандемии с КАМАЗа ушли почти 2 тысячи пенсионеров

В этом году КАМАЗ впервые привлек к работе мигрантов. Сейчас на автопредприятии работают 450 человек из Узбекистана, сообщил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений автогигант был вынужден отправить на удаленную работу 1,9 тыс. человек пенсионного возраста старше 60 лет. Работавшие на конвейере отправились в вынужденный отпуск, половина из них не вернулись к работе после снятия ограничений этой весной, сообщают «Ведомости».

Когогин упомянул, что сейчас рассматривается возможность привлечения к работе заключенных по программе ФСИН.

Фото: Тимур Рахматуллин

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Маргарита Головатенко