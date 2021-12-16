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Депутаты Казгордумы отказалась инициировать отмену QR-кодов в Татарстане

11:30, 16.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Депутаты Казгордумы отказалась инициировать отмену QR-кодов в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Депутаты Казгордумы высказались против предложения от местной фракции КПРФ об обращении к Кабмину Татарстана с просьбой отменить QR-коды, рассказал мэр Ильсур Метшин.

Мэр назвал вопрос «животрепещущим» и заявил, что итоги по этому вопросу подводить пока рано, поскольку «это направлено на сохранение здоровья граждан».

Местная фракция КПРФ обращалась к президенту Татарстана с просьбой отменить QR-коды в общественных местах и на транспорте.

Фото: realnoevremya.ru

Система QR-кодов в общественных местах начала действовать в Татарстане 11 октября, в общественном транспорте — 22 ноября.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина Татарстан

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