Депутаты Казгордумы отказалась инициировать отмену QR-кодов в Татарстане

Депутаты Казгордумы высказались против предложения от местной фракции КПРФ об обращении к Кабмину Татарстана с просьбой отменить QR-коды, рассказал мэр Ильсур Метшин.



Мэр назвал вопрос «животрепещущим» и заявил, что итоги по этому вопросу подводить пока рано, поскольку «это направлено на сохранение здоровья граждан».

Местная фракция КПРФ обращалась к президенту Татарстана с просьбой отменить QR-коды в общественных местах и на транспорте.

Фото: realnoevremya.ru

Система QR-кодов в общественных местах начала действовать в Татарстане 11 октября, в общественном транспорте — 22 ноября.

Маргарита Головатенко