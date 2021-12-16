Депутаты Казгордумы отказалась инициировать отмену QR-кодов в Татарстане
Депутаты Казгордумы высказались против предложения от местной фракции КПРФ об обращении к Кабмину Татарстана с просьбой отменить QR-коды, рассказал мэр Ильсур Метшин.
Мэр назвал вопрос «животрепещущим» и заявил, что итоги по этому вопросу подводить пока рано, поскольку «это направлено на сохранение здоровья граждан».
Местная фракция КПРФ обращалась к президенту Татарстана с просьбой отменить QR-коды в общественных местах и на транспорте.
Система QR-кодов в общественных местах начала действовать в Татарстане 11 октября, в общественном транспорте — 22 ноября.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым