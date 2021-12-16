Пискарев перечислил возможные варианты названия QR-кодов

Обсуждение касательно названия QR-кодов о прививке от коронавируса можно продолжать, заявил глава профильного комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.



В качестве альтернативных названий QR-кодов он предложил «сертификат здоровья» или «санитарный пропуск», сообщает ТАСС.

По его мнению, названия QR-кодов — не вопрос первой необходимости: «Много предложений возникает, это в самую последнюю очередь будем смотреть, если пугает это слово».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в СМИ появилась информация, что власти России выбирают название для документа с QR-кодом, якобы его в будущем могут закрепить и в законодательстве. Среди предлагаемых вариантов назывались «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс» и другие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о возможном переименовании кодов странной и отметил, что от переименования суть QR-кода не поменяется.

Маргарита Головатенко