Новости общества

13:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пискарев перечислил возможные варианты названия QR-кодов

12:01, 16.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Пискарев перечислил возможные варианты названия QR-кодов
Фото: realnoevremya.ru

Обсуждение касательно названия QR-кодов о прививке от коронавируса можно продолжать, заявил глава профильного комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В качестве альтернативных названий QR-кодов он предложил «сертификат здоровья» или «санитарный пропуск», сообщает ТАСС.

По его мнению, названия QR-кодов — не вопрос первой необходимости: «Много предложений возникает, это в самую последнюю очередь будем смотреть, если пугает это слово».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в СМИ появилась информация, что власти России выбирают название для документа с QR-кодом, якобы его в будущем могут закрепить и в законодательстве. Среди предлагаемых вариантов назывались «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс» и другие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о возможном переименовании кодов странной и отметил, что от переименования суть QR-кода не поменяется.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также