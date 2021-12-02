Главное о коронавирусе на 2 декабря: республиканская елка состоится, нейтрализующее все штаммы антитело
Штраф в 250 000 за кальян
- Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов попросил министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова ослабить антиковидные ограничения для кафе и ресторанов в новогоднюю ночь и январские выходные. По его словам, в республике вакцинацию от коронавируса прошли практически 100% сотрудников заведений общепита.
- В Татарстане подтвердилось еще 10 случаев смерти от COVID-19. Коронавирус унес жизни женщин 1933, 1941, 1942, 1943, 1947 годов рождения и мужчин 1939, 1947, 1951, 1956 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
- В Татарстане людям с ВИЧ-инфекцией посоветовали не пренебрегать вакцинацией от коронавируса, так как они больше подвержены заражению. Начальник отдела санитарной охраны территории Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова напомнила всем пациентам с вирусом иммунодефицита человека не забывать вовремя получать антиретровирусную-терапию, не прерывать лечение и соблюдать повышенные меры профилактики от COVID-19.
- В Набережных Челнах на 250 000 рублей оштрафовали местного предпринимателя, который допустил реализацию кальянов в период действия ограничительных мер против распространения коронавируса. Установлено, что 30 октября в 22.50 предприниматель повторно допустил реализацию услуги по предоставлению кальяна для курения в кафе «Коломбо».
- Республиканскую елку проведут в Татарстане 25 декабря, несмотря на ограничительные мероприятия. Она пройдет в две смены по 4 тысячи человек. На мероприятие потратят 24,3 млн рублей.
- В Татарстане после введения QR-кодов на транспорте спрос на таксистов вырос более чем на 100%. Только за полторы недели с 22 ноября по 1 декабря в республике разместили на 107% больше вакансий для таксистов, чем за весь октябрь. Среднее зарплатное предложение при этом осталось неизменным: как в октябре, так и в конце ноября водителям предлагают порядка 60 тысяч рублей.
Названо число детей умерших от коронавируса в России
- Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко посоветовала жителям России не покидать пределы страны в новогодние праздники. Она заявила, что россияне, выезжающие за границу, сильно рискуют из-за появления новых штаммов коронавируса и введения дополнительных ограничений в разных странах. По ее словам, в сложившейся ситуации сложно прогнозировать что-либо на месяц вперед.
- В России разработают единые правила получения медотвода от вакцинации от коронавируса. Первым регионом, где введен единый федеральный стандарт выдачи справок о медотводах гражданам с противопоказаниями к вакцинации от коронавируса, стала Москва — там их начнут выдавать уже со 2 декабря. В целом новые правила вступят в силу с 1 февраля 2022 года.
- Концентрация вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет может быть снижена в 10 раз по сравнению с исходным препаратом, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Документы на получение разрешения уже поданы в Минздрав РФ. В среднем процедура принятия решения о выдаче разрешения на проведение клинических исследований занимает около месяца.
- Александр Гинцбург рассказал, что «Спутник Лайт» и назальную вакцину можно применять одновременно. Вреда для организма от этого нет, заявил он.
- Глава и основатель российской сети офтальмологических клиник «Омикрон», из Новосибирска Александр Падар подал в суд на российское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поводу названия нового штамма коронавируса. Он потребовал, чтобы организации запретили использовать слово «Омикрон» для обозначения нового штамма коронавируса.
- Вирусолог Георгий Викулов объяснил, с чем было связано сокращение срока действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов. По его словам, решение могло быть принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки во всем мире. Он добавил, что средний инкубационный период новой коронавирусной инфекции сейчас длится два-три дня.
- Российские врачи оценили шансы победить COVID-19 в ближайшее время. Согласно результатам исследования компании «Росгосстрах жизнь», «Росгосстрах» и платформы для врачей «Доктор на работе» 42% медиков заявили, что ожидают незначительного роста заболеваемости, а 29% — существенного увеличения. При этом 11% респондентов считают, что тренд на снижение заболеваемости в ближайшее время продолжится.
- Ростуризм заявил, что въездной туризм в РФ может сократиться на 90% к уровню до пандемии. До пандемии иностранные туристы тратили в России около $11,5 млрд.
- В Минобороны предложили освободить военнослужащих от QR-кодов. В тех местах, требуется QR-код, достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документы, подтверждающие статус военного. Такие же правила предлагается ввести и для военных пенсионеров.
- Около 350-400 детей в РФ умерли от коронавирусной инфекции, смертность от ковида среди детского населения наблюдается в 0,005% случаев, сообщил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Такую летальность дает именно дельта-штамм.
- Ивановские власти обязали сдавать ПЦР-тесты всех прибывших из стран Африки и Гонконга. Это позволит вести оперативный мониторинг ситуации по возможному завозу омикрон-штамма.
Новое моноклональное антитело 35B5
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 263 532 223 человек, 5 224 797 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (48 692 505). На второй строчке — Индия (34 606 541), на третьей — Бразилия (22 105 872), на четвертой — Великобритания (10 333 672), на пятой — Россия (9 500 836, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (782 100). За ними следуют Бразилия (614 964), Индия ( 469 724), Мексика (294 428), Россия (271 091).
- В мире от коронавируса сделали 8,03 млрд прививок. Больше половины из них (4,16 млрд) приходится на три страны — Китай (2,5 млрд), Индию (1,2 млрд) и США (0,46 млрд).
- ВОЗ не видит потребности в новой вакцине из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Эксперты организации считают, что достаточно доработать уже существующие вакцины от COVID-19.
- Новый омикрон-штамм коронавируса выявили как минимум в 23 странах мира, в том числе и в США, и этот показатель будет расти, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. ВОЗ намерена узнать такие характеристики вируса, как передача, тяжесть заболевания, эффективность вакцин и др. Также глава ВОЗ призвал не приковывать внимание к новому штамму, так как уже есть заразный и опасный дельта-вариант.
- Омикрон-штамм COVID-19 появился в ЮАР раньше, чем об этом говорят официальные данные. Как рассказал глава южноафриканского Центра программы исследований СПИДа Салим Абдул Карим, новый штамм появился уже 9 ноября. Эксперт отметил, что новый вариант вируса заразнее предыдущих. Тем не менее это не означает более тяжелое протекание болезни.
- На фоне выявления первого заражения омикрон-штаммом в стране в США упали биржевые индексы. Так промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,3%, индекс 500 крупнейших американских компаний S&P 500 — на 1,2%, индекс электронной биржи Nasdaq — на 1,8%.
- Когда в Израиле откроют границы для въезда зарубежных туристов, в страну могут прибыть привитые «Спутником V» граждане. Для этого необходимо будет предоставить соответствующий сертификат и справку об уровне антител, рассказал министр туризма еврейского государства Константин Развозов. Он отметил, что справка об уровне антител должна быть получена в лабораториях РФ, которые признаны Израилем. Министр добавил, что их список вскоре будет указан. Такая мера предпринята, чтобы избежать недоразумений на границе.
- Китайские ученые обнаружили моноклональное антитело 35B5, которое эффективно нейтрализует различные варианты коронавируса. Его удалось извлечь из крови человека, который переболел COVID-19 в тяжелой форме. Это антитело может стать базой для универсальной вакцины от различных штаммов инфекции
- У переболевших коронавирусом все чаще выявляют постковидный сахарный диабет. Заболевание может развиться в течение полугода после госпитализации. Особенно тревожные данные поступили из Великобритании: ученые сообщили о 80%-ном увеличении количества впервые выявленных случаев сахарного диабета 1-го типа у детей во время пандемии.
- Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил, что дети в возрасте 5-11 лет также подвержены риску тяжелой формы течения COVID-19 и должны считаться приоритетной группой для вакцинации против этого заболевания, как и другие возрастные группы.
- Полную вакцинацию от коронавируса прошли 13,5% населения Африки. Сейчас привиты около 102 млн человек, получено 359 млн доз препарата.
- Из-за омикрон-штамма ВОЗ рекомендует отказаться от путешествий людям старше 60 лет. Тем, кто все же планирует перелет, необходимо привиться и соблюдать меры эпидбезопасности.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что пока рано говорить, что при заражении омикрон-штаммом болезнь протекает легче. Информации об омикрон-штамме коронавируса пока недостаточно, и она достаточно противоречива.
- Власти Японии могут сократить интервал между второй и третьей бустерной дозой вакцины от коронавируса. Пока интервал между второй и третьей дозой в Японии составляет восемь месяцев.
- Мексика планирует завершить разработку собственной вакцины от коронавируса под названием Patria в 2022 году. Мексиканские ученые приступили к первой фазе клинических исследований.
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