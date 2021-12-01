После открытия границ Израиль будет принимать привитых «Спутником V» россиян при наличии справки об антителах

Когда в Израиле откроют границы для въезда зарубежных туристов, в страну могут прибыть привитые «Спутником V» граждане. Для этого необходимо будет предоставить соответствующий сертификат и справку об уровне антител. Об этом рассказал министр туризма еврейского государства Константин Развозов.

Он отметил, что справка об уровне антител должна быть получена в лабораториях РФ, которые признаны Израилем. Министр добавил, что их список вскоре будет указан. Такая мера предпринята, чтобы избежать недоразумений на границе, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Недавно для иностранцев закрыла свои границы и Япония. Причиной стало появление нового омикрон-штамма коронавируса. Такая мера будет действовать до получения сведений об «омикроне».

Диана Жиленкова