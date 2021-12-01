Глава ВОЗ: штамм «омикрон» обнаружен как минимум в 23 странах мира

Фото: Максим Платонов (архив)

Новый омикрон-штамм коронавируса выявили как минимум в 23 странах мира. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, этот показатель продолжит расти. Впереди необходимо провести различные исследования, в частности, предстоит узнать такие характеристики вируса, как передача, тяжесть заболевания, эффективность вакцин и др. Также глава ВОЗ призвал не приковывать внимание к новому штамму, так как уже есть заразный и опасный дельта-вариант, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в ВОЗ заявили, что нет необходимости в разработке новой вакцины из-за появившегося штамма «омикрон». По мнению экспертов, вместо этого следует доработать уже существующие препараты.

Диана Жиленкова