За предоставление кальяна в кафе в Челнах предпринимателя оштрафовали на 250 тысяч

В Набережных Челнах на 250 000 рублей оштрафовали местного предпринимателя, который допустил реализацию кальянов в период действия ограничительных мер против распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Установлено, что 30 октября в 22.50 предприниматель повторно допустил реализацию услуги по предоставлению кальяна для курения в кафе «Коломбо». Этим он нарушил требования «О мерах по предотвращению распространения в Татарстане новой коронавирусной инфекции».

Суд назначил ему штраф в размере 250 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Ранее в Набережных Челнах на 150 тысяч оштрафовали управляющего кафе-кальянной Chilling Lounge за работу заведения и реализацию кальянов.



Ольга Шагиева