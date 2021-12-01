Медики объяснили сокращение срока действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов

Вирусолог Георгий Викулов объяснил, с чем было связано сокращение срока действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, решение могло быть принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки во всем мире. Он добавил, что средний инкубационный период новой коронавирусной инфекции сейчас длится два-три дня. По истечении этого срока болезнь может проявиться в скрытой форме, и ПЦР-тест из отрицательного станет положительным.

Также он рассказал, что врачи в ковидных центрах сдают тесты каждый день.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о сокращении срока действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов. Причиной стали особенности нового омикрон-штамма COVID-19.



Дарья Акимова