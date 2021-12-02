Концентрация вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет может быть в 10 раз меньше исходной

Концентрация вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет может быть снижена в 10 раз по сравнению с исходным препаратом. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Разведение «Спутника V» может быть или в пять раз, или в десять раз, скорее всего, мы остановимся на концентрации меньшей в десять раз. Название еще не придумал, я так думаю, там было «Спутник М», а здесь «Спутник-2М». Я еще должен посоветоваться», — приводит его слова ТАСС.

Документы на получение разрешения уже поданы в Минздрав РФ. В среднем процедура принятия решения о выдаче разрешения на проведение клинических исследований занимает около месяца.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в России зарегистрировали двухкомпонентную вакцину «Спутник М», предназначенную для подростков от 12 до 17 лет. В вакцине для подростков концентрацию препарата снизили в пять раз. Клинические исследования показали, что у подростков в возрасте 12—17 лет иммунная система лучше реагирует на появление защитных антител, чем у взрослых.

Ольга Шагиева