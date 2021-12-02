В Татарстане после введения QR-кодов на транспорте спрос на таксистов вырос более чем на 100%

В Татарстане после введения QR-кодов в общественном транспорте заметно вырос спрос на таксистов, таковы аналитические данные сайта hh.ru.



Только за полторы недели с 22 ноября по 1 декабря в республике разместили на 107% больше вакансий для таксистов, чем за весь октябрь. Среднее зарплатное предложение при этом осталось неизменным: как в октябре, так и в конце ноября водителям предлагают порядка 60 тысяч рублей.

В 75% вакансий нет требований к опыту работы, 15% предложений рассчитаны на соискателей с опытом работы от 1 года до 3 лет. В 40% вакансий работодатель предлагает гибкий график работы, а каждое четвертое предложение предполагает занятость на полный рабочий день.

Фото: pixabay.com

Проверка QR-кодов в общественном транспорте Казани стартовала 22 ноября. Глава Миндортранса республики Фарит Ханифов предложил жителям Татарстана без QR-кодов пользоваться услугами такси.

Маргарита Головатенко