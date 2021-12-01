Ученые из Китая открыли антитело, которое нейтрализует все штаммы COVID-19

Фото: Максим Платонов

Китайские ученые обнаружили моноклональное антитело 35B5, которое эффективно нейтрализует различные варианты коронавируса. Его удалось извлечь из крови человека, который переболел COVID-19 в тяжелой форме. Это антитело может стать базой для универсальной вакцины от различных штаммов инфекции.

Ученые выяснили, что моноклональное антитело 35B5 взаимодействует с определенной частью COVID-19, которая не подвержена изменениям во время мутаций. По предположению исследователей, это антитело может в том числе бороться с новым штаммом «омикрон», передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Сегодня директор южноафриканского Центра программы исследований СПИДа Салим Абдул Карим заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса появился в ЮАР еще 9 ноября, а не 25 ноября, как об этом говорят официальные данные. По словам эксперта, вывод об эффективности существующих вакцин против него можно будет сделать в ближайшие две-три недели.



Диана Жиленкова