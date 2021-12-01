Матвиенко посоветовала россиянам не уезжать за пределы страны в новогодние каникулы

Фото: Максим Платонов

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко посоветовала жителям России не покидать пределы страны в новогодние праздники. Об этом сообщают «РИА Новости».

Она заявила, что россияне, выезжающие за границу, сильно рискуют из-за появлений новых штаммов коронавируса и введения дополнительных ограничений в разных странах. По ее словам, в сложившейся ситуации сложно прогнозировать что-либо на месяц вперед.

Кроме того, Матвиенко добавила, что могут возникнуть проблемы с возвращением в Россию. Не исключена изоляция по приезде.

Фото: Максим Платонов

Недавно сообщалось, что у жителей России вырос спрос на туры за границу для вакцинации от коронавируса. Россияне направляются для этого в Сербию, Германию, Венгрию, Хорватию и Грецию.



Дарья Акимова