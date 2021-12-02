В США зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19

В Соединенных Штатах обнаружили первого заразившегося новым омикрон-штаммом коронавируса. Им оказался вакцинированный турист из Южной Африки. Как рассказал главный инфекционист страны Энтони Фаучи, у путешественника не наблюдаются тяжелые симптомы.

Зараженный приехал из Южной Африки 22 ноября, а положительный тест был сдан семью днями позднее. Турист соблюдал самоизоляцию. Все, кто с ним близко контактировал, сдали тест — он оказался отрицательным, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что новый штамм COVID-19 обнаружен как минимум в 23 странах мира. Он отметил, что этот показатель будет расти и в дальнейшем.

Диана Жиленкова