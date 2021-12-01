Эксперт: омикрон-штамм COVID-19 появился в ЮАР еще 9 ноября

Омикрон-штамм COVID-19 появился в ЮАР раньше, чем об этом говорят официальные данные. Как рассказал глава южноафриканского Центра программы исследований СПИДа Салим Абдул Карим, новый штамм появился уже 9 ноября, а не 25 ноября.

Эксперт отметил, что новый вариант вируса заразнее предыдущих. Тем не менее это не означает более тяжелое протекание болезни. Основная особенность нового штамма связана с его способностью уклоняться от прямого ответа человеческой иммунной системы, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Также директор южноафриканского Центра программы исследований СПИДа рассказал, что отличительные особенности омикрон-штамма могут поспособствовать снижению эффекта существующих вакцин. Однако окончательный вывод об этом может быть сделан в ближайшие две-четыре недели.

Недавно во Всемирной организации здравоохранения заявили, что общий глобальный риск распространения нового штамма COVID-19 оценивается как высокий. Не исключены вспышки вируса, которые могут иметь серьезные последствия.

Диана Жиленкова