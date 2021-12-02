В России разработают единые правила получения медотвода от вакцинации от коронавируса

Минздрав упростит правила получения медицинского отвода от вакцинации. Первым регионом, где введен единый федеральный стандарт выдачи справок о медотводах гражданам с противопоказаниями к вакцинации от коронавируса, стала Москва.

Минздрав утвердил порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации или перенесенном заболевании, на основании которого выдается сертификат с QR-кодом. Фактом подтверждения медотвода станет справка с портала госуслуг. Новые правила вступят в силу с 1 февраля 2022 года, пишет ТАСС.

В Москве механизм разрабатывается в опережающем режиме, чтобы отработать технологию формирования медотвода и его передачи на федеральный уровень.

Фото: realnoevremya.ru

В регионах поликлиники по просьбе пациентов выдают документы о медотводах, однако единого механизма выдачи не было. Минздрав Татарстана разработал свой механизм получения республиканского QR-кода.



Ольга Шагиева