В Татарстане от COVID-19 скончались еще 10 человек

В Татарстане подтвердилось еще 10 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Коронавирус унес жизни женщин 1933, 1941, 1942, 1943, 1947 годов рождения и мужчин 1939, 1947, 1951, 1956 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



Фото: realnoevremya.ru

За все время пандемии от COVID-19 в РТ скончались 1 265 человек.

За последние сутки в республике инфекцией заразились 235 татарстанцев. В общей сложности коронавирусом заболели 38 288 человек. Выздоровели 31 736 человек, в том числе 282 за минувшие сутки.

Диана Жиленкова