Пациентам с ВИЧ-инфекцией в Татарстане посоветовали привиться от коронавируса

Людям с ВИЧ-инфекцией не стоит пренебрегать вакцинацией от коронавируса, так как они больше подвержены заражению. Об этом заявила начальник отдела санитарной охраны территории Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

Она посоветовала всем пациентам с вирусом иммунодефицита человека не забывать вовремя получать антиретровирусную-терапию, не прерывать лечение и соблюдать повышенные меры профилактики от COVID-19.

В Татарстане смогли сохранить высокий уровень тестирования на ВИЧ-инфекцию. Большую помощь в обследовании оказывают некоммерческие организации, которые работают с людьми из группы риска.

На 1 ноября в Татарстане проживают более 15 тысяч человек с ВИЧ, из них 148 — дети.



В Казани 4 и 5 ноября желающие смогут пройти экспресс тестирование на наличие ВИЧ. Тест-мобиль приедет в центр города.



Ольга Шагиева