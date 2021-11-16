Главное о коронавирусе на 16 ноября: сертификаты о вакцинации с фото, срочный набор контроллеров QR-кодов
Татарстан готовится к проверке QR-кодов в транспорте
- В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавирус. От COVID-19 скончались мужчины 1946, 1955 и 1957 годов рождения и женщины 1939 и 1962 годов рождения. Вирус идентифицировали в результате патологоанатомической экспертизы.
- В Казани рассматривают возможность в скором времени допускать в «красные» зоны больниц муллу. На прошлой неделе возможность приехать на службу к пациенту, больному коронавирусом, в больницу появилась у священников.
- После введения систему QR-кодов в Набережных Челнах увеличились продажи на уличных рынках. У продавцов на вещевых рынках стало больше покупателей. «Конечно после того, как не вакцинированных перестали пускать в торговые центры, народу на рынке стало больше, продажи увеличились» — рассказали на рынке.
- МУП «Метроэлектротранс» в срочном порядке набирает штат контролеров для проверки QR-кодов на станциях метро. Об этом сообщается в телеграмме МУП «Метроэлектротранс». Контролерам обещают график работы 2/2 с 06:00 -18:00 или с 12:00 -24:00. Заработную плату будут выплачивать на руки. Обязательно наличие QR-кода.
- В КФУ планируют внедрить QR-коды для пропуска студентов с 1 января будущего года, заявил ректор вуза Ильшат Гафуров. По его словам, поначалу эта система будет тестироваться в местах общего пользования. В первую очередь это КСК КФУ УНИКС. Затем QR-коды планируют ввести в учебных корпусах. Ректор отметил, что к 1 января все будет готово.
- В Набережных Челнах на этой неделе должны проработать схему проверки QR-кодов в общественном транспорте. Мэр Челнов Наиль Магдеев призвал не превращать водителей общественного транспорта в контролеров QR-кодов.
- В Нижнекамске сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19. В инфекционном госпитале города на лечении находятся порядка 170 человек. Еще месяц назад в больнице находились около 400 больных. Переболевшие COVID-19 могут начать проходить процедуру реабилитации.
- В Татарстане стартовало рассмотрение административных исковых заявлений к кабмину РТ о признании недействующим постановления от 7 октября 2021 г. «О внесении изменений в постановление кабмина РТ от 19 марта 2020 (208) «О мерах по предотвращению распространения в РТ новой коронавирусной инфекции». Всего подали иск 39 человек. До начала заседания представителей СМИ уведомили о запрете фото- и видеосъемки. В Верховном суде РТ судья Эдуард Каминский попросил удалиться из зала журналистов по причине невозможности обеспечить социальную дистанцию. Для рассмотрения этого резонансного дела был выделен маленький зал.
QR-коды дают первые результаты
- В Кремле объяснили введение QR-кодов на федеральном уровне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кабмин как раз исходит их того, что меры необходимо законодательно оформить.
- Роспотребнадзор впервые фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 после 2 месяцев роста, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. За неделю в стране регистрируется снижение случаев заболеваемости COVID-19 на 7,5% — эффективный результат дает система QR-кодов. В 43 регионах не наблюдается роста заболеваемости COVID-19, в 33 — специалисты замечают незначительный рост. При этом ситуация по стране остается напряженной.
- Росздравнадзор попросил стандартизировать пересчет антител к коронавирусу согласно единой системе. Международные единицы, по которым нужно считать антитела к коронавирусу, утвердили в ВОЗ. Сейчас разные организации измеряют количество антител к SARS-CoV-2 в разных единицах.
- Минздрав России утвердил форму бумажного сертификата о прививке против коронавируса. Приказ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. «Утвердить форму медицинской документации «Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации», — сказано в документе.
- Сертификаты о вакцинации против коронавируса могут дополнить фотографиями их владельцев. Эта возможность обсуждается в Минцифры России, она поможет сократить очереди на входе в общественные места, где требуется QR-код.
Благодаря такой инициативе контролерам не нужно будет проверять у посетителей документы, подтверждающие личность.
- В России разработали экран с искусственным интеллектом (ИИ) для проверки сертификатов о вакцинации и паспортов у посетителей кафе, ресторанов и прочих общественных мест. ИИ также сможет проверять наличие масок у посетителей и распознавать людей.
- Роспотребнадзор утвердил правила перевозки и хранения лекарств для профилактики коронавируса. Транспортировка лекарств должна осуществляться по принципу «холодовой цепи». Это значит, что на каждом из четырех этапов должен поддерживаться определенный температурный режим. Лекарства надо будет хранить при температуре минус 18 градусов.
- Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что никаких побочных эффектов у назальной вакцины от коронавируса не выявлено. По словам ученого, прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще раза в полгода.
- Pfizer проведет в России испытания нового лекарства от COVID-19. Росздравнадзор выдал американской фармацевтической компании разрешение на проведение в России клинических испытаний препарата Paxlovid. В государственном реестре лекарственных средств говорится, что в испытаниях примут участие граждане старше 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса.
- Больше трех тысяч переписчиков заболели COVID в ходе Всероссийской переписи, по данным Росстата. Все переписчики застрахованы
- Главный врач сети клиник «К+31", кандидат медицинских наук Борис Чурадзе заявил, что самостоятельное применение антибиотиков для лечения коронавирусной инфекции может помешать выздоровлению и ухудшить состояние больного. Антибиотики эффективны только в борьбе с бактериальными инфекциями, а вирусные заболевания не являются показанием к их применению. Прием антибиотиков без показаний приведет к ослаблению имунного ответа.
- В Чувашии не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет. Меры, которые направлены на обеспечение защиты здоровья граждан, «в целом дают эффект каждая в свой области», заявил глава региона Олег Николаев.
- Журнал Forbes со ссылкой на источник, близкий к Минздраву пишет, что в Москве частные клиники фиксируют рост обращений о вакцинации от пациентов, купивших поддельные сертификаты о прививке. В государственных клиниках владельцы липовых сертификатов, передумав, не могут привиться, поэтому обращаются в частные клиники.
- В Башкирии гостиницы с 1 декабря начнут принимать постояльцев по сертификату о вакцинации. При заселении в отели и гостиницы нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса, справку о перенесенном в течение шести месяцев заболевании или медотвод вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста.
- В Омской области заболеваемость коронавирусом среди учителей обогнала медработников. Также число заболевших коронавирусом школьников в три раза превышает данные по студентам.
- От коронавируса привился Российский Дед Мороз, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшиннико. 18 ноября волшебник отпразднует свой день рождения в Великом Устюге, а затем отправится в новогодний тур по стране.
- Художник Михаил Шемякин, представляя свою новую работу, заявил, что писатель Федор Достоевский в романе «Преступление и наказание» предсказал пандемию коронавируса. По его словам, главный герой произведения Родион Раскольников видит сон, когда уже находится на каторге. Достоевский описывает ситуацию, похожую на пандемию COVID-19. «И приснилось Раскольникову, что из глубины Азии приходит микроб с целью уничтожить Европу, Россию и весь мир, когда люди начинают сходить с ума».
В Австрии начали массово прививать детей
В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 253 877 216 человека, 5 107 169 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (47 221 549). На второй строчке — Индия (34 456 401), на третьей — Бразилия (21 960 766), на четвертой — Великобритания (9 649 233), на пятой — Россия (8 956 136, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (764 363). За ними следуют Бразилия (611 346), Индия (463 852), Мексика (291 147), Россия (251 796), Перу (200 672) и Великобритания (143 384).
- В столице Австрии, Вене, начале массово прививать от COVID-19 детей начиная с 5 лет. Центр вакцинации от коронавируса для детей открылся в городе сегодня. Прививки в нем смогут сделать дети возрастом от 5 до 11 лет. Прививки делаются вакциной Pfizer. Пока возможно вакцинировать лишь по 200 детей в день.
- В Норвегии обнаружили новую разновидность дельта-штамма коронавируса. Впервые новую разновидность выделили еще в июне. Штамм распространился в Норвегии и получил название AY.63. Специалисты считают, что новый вариант не опаснее, чем остальные. Вакцина надежно защищает от него.
- На Украине прошедшим полный курс вакцинации выплатят тысячу гривен (2,7 тысячи рублей). За эти деньги можно купить абонемент в спортзал, посетить культурные учреждения, купить билет для путешествий по стране.
- Ученые США и Сингапура создали экспресс-тест на антитела к новым штаммам COVID-19. Тестирование может быть проведено без лабораторных условий и без специального обученного персонала за 10 минут. Точность теста достигает 93%.
- Кипр снова изменил эпидемический статус семи стран. Россия осталась в красной зоне. Невакцинированным пассажирам из таких стран для пересечения кипрской границы надлежит проходить два теста на коронавирус.
- В Китае в конце декабря могут одобрить первое в стране лекарство от коронавируса на базе двух антител. Препарат продемонстрировал эффективность в 78% случаев для предотвращения госпитализации или смертельного исхода. Его уже использовали для лечения более 700 пациентов в Китае.
- Индия разрешила въезд без карантина привитым туристам из России и еще 98 стран. Российский «Спутник V» является разрешенной к использованию в Индии вакциной, препарат производит несколько фармацевтических компаний страны.
- Ученые обнаружили, что в результате распространения коронавируса по Бангладеш в начале 2020 года смертность в сельских районах уменьшилась, а не увеличилась. С чем это связано, ученые пока не знают.
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