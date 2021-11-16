Росздравнадзор призвал рассчитывать антитела к COVID-19 по единой шкале ВОЗ

Росздравнадзор попросил стандартизировать пересчет антител к коронавирусу согласно единой системе. Международные единицы, по которым нужно считать антитела к коронавирусу, утвердили в ВОЗ.

Как пишут «Известия», антитела рассчитываются в единицах banding antibody units, или нейтрализующие единицы антител (сокращенно — BAU/мл). В Росздравнадзоре считают, что, если приводить анализы к единой шкале, это упростит работу российским медикам и пациентам.

Фото: realnoevremya.ru

Также в ведомстве представили перечень из шести тестов, которые можно пересчитать по новой шкале ВОЗ. Новые стандарты помогут выяснить, какое количество антител необходимо для защиты от инфекции.

«Если объяснять метафорично, разные организации измеряют количество антител к SARS-CoV-2 в разных единицах — это как расстояние можно измерять в фунтах, сантиметрах, ярдах... И вполне может получиться так, что значение «13», полученное с помощью одного теста, больше значения «300», полученного с помощью другой системы», — объяснил научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН, вирусолог Георгий Скрябин.

Ранее сообщалось, что бессимптомно переболевшие COVID-19 граждане смогут получать QR-коды при наличии положительного ПЦР-теста.



Ольга Шагиева