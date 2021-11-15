В Нижнекамске сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19

В Нижнекамске стабилизируется ситуация с заболеваемостью COVID-19. Об этом на деловом понедельнике заявил руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин.

Сейчас в инфекционном госпитале города на лечении находится порядка 170 человек. Еще месяц назад в больнице находились около 400 больных. В Нижнекамске резервировали дополнительный коечный фонд.



Сейчас переболевшие COVID-19 могут начать проходить процедуру реабилитации.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

По последним данным, первым компонентом вакцины от COVID-19 в Нижнекамском районе привились 134 146 человек, вторым — 109 569 человек. Для формирования коллективного иммунитета необходимо полностью привить 171 тысячу нижнекамцев, сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.



За минувшие сутки в Татарстане выявили 270 человек с COVID-19. Всего на 15 ноября в республике зафиксировали 34 188 случаев заражения коронавирусом.



Татьяна Леухина