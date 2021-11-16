В Татарстане рассматривают коллективный иск об отмене системы QR-кодов

В Татарстане стартовало рассмотрение административных исковых заявлений к Кабмину РТ о признании недействующим поставления от 7 октября 2021 г. «О внесении изменений в постановление Кабмина РТ от 19 марта 2020 (208) «О мерах по предотвращению распространения в РТ новой коронавирусной инфекции». Всего подали иск 39 человек.

Как сообщил корреспондент «Реального времени», до начала заседания представителей СМИ уведомили о запрете фото- и видеосъемки. В Верховном суде РТ судья Эдуард Каминский попросил удалиться из зала журналистов по причине невозможности обеспечить социальную дистанцию. Для рассмотрения этого резонансного дела был выделен маленький зал.

Фото: realnoevremya.ru

«Мы не могли предусмотреть, что вас будет так много», — заявил судья.

На заседании присутствуют 6 человек, подавших иск и их представитель адвокат Лаврентий Сичинава. Остальные истцы живут не в Казани и на суд не приехали.

В конце прошлого месяца Верховный суд РТ зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов, запрещающей посещение общественных мест непривитым людям. Коллективный иск подали сторонники партий «Яблоко» и «Левого фронта».



Диана Жиленкова