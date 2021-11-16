В Татарстане рассматривают коллективный иск об отмене системы QR-кодов
В Татарстане стартовало рассмотрение административных исковых заявлений к Кабмину РТ о признании недействующим поставления от 7 октября 2021 г. «О внесении изменений в постановление Кабмина РТ от 19 марта 2020 (208) «О мерах по предотвращению распространения в РТ новой коронавирусной инфекции». Всего подали иск 39 человек.
Как сообщил корреспондент «Реального времени», до начала заседания представителей СМИ уведомили о запрете фото- и видеосъемки. В Верховном суде РТ судья Эдуард Каминский попросил удалиться из зала журналистов по причине невозможности обеспечить социальную дистанцию. Для рассмотрения этого резонансного дела был выделен маленький зал.
«Мы не могли предусмотреть, что вас будет так много», — заявил судья.
На заседании присутствуют 6 человек, подавших иск и их представитель адвокат Лаврентий Сичинава. Остальные истцы живут не в Казани и на суд не приехали.
В конце прошлого месяца Верховный суд РТ зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов, запрещающей посещение общественных мест непривитым людям. Коллективный иск подали сторонники партий «Яблоко» и «Левого фронта».
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