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В Казани рассматривают возможность допуска муллы в «красную» зону больниц

14:50, 15.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани рассматривают возможность допуска муллы в «красную» зону больниц
Фото: Илья Репин (архив)

В Казани рассматривают возможность в скором времени допускать в «красные» зоны больниц муллу. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Кировского и Московского районов.

На прошлой неделе возможность приехать на службу к пациенту, больному коронавирусом, в больницу появилась у священников. Находящихся в сознании пациентов могут причастить, а больных без сознания могут соборовать кратким чином. Перед обращением в Казанскую епархию доверенному лицу заболевшего нужно получить разрешение от врача на посещение пациента. Татарстанская митрополия открыла горячую линию.

Фото: mos.ru

В Татарстане за минувшие сутки выявили 270 новых случаев коронавируса. 68 татарстанцев госпитализировали, 202 получают лечение на дому.

ОбществоМедицина Татарстан

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