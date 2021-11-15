В России снизились темпы заболеваемости COVID-19
В России ситуация с коронавирусом остается напряженной. В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, там их удалось сбить, в том числе благодаря введению нерабочих дней, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
— В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней. В других российских субъектах по-прежнему много заболевших, — приводит «РИА Новости» слова Мишустина.
По данным главы Минздрава России Михаила Мурашко, за неделю в стране регистрируется снижение случаев заболеваемости COVID-19 на 7,5%. Система QR-кодов, по его словам, дает эффективный результат.
За минувшие сутки в России зарегистрировали 38 420 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 9 109 094.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым