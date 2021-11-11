Казанские священнослужители могут нести службу в больницах, где лечат больных COVID-19

Фото: Ринат Назметдино

В Казани священники могут приехать на службу в «красные» зоны больниц. Чтобы оставить заявку, необходимо позвонить на горячую линию Казанской епархии. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Находящихся в сознании пациентов могут причастить, а больных без сознания могут соборовать кратким чином. Перед обращением в Казанскую епархию доверенному лицу заболевшего нужно получить разрешение от врача на посещение пациента. Телефон горячей линии: +7 917 252 68 75.

Фото: Илья Репин

За последние сутки COVID-19 унес жизни еще 10 татарстанцев. Также зафиксировано 249 новых случаев заражения вирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 33 147.

Диана Жиленкова