В России утверждены правила перевозки и хранения лекарств для профилактики COVID-19

Роспотребнадзор утвердил правила перевозки и хранения лекарств для профилактики коронавируса. Такое постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно ему, транспортировка лекарств должна осуществляться по принципу «холодовой цепи». Это значит, что на каждом из четырех этапов должен поддерживаться определенный температурный режим. Лекарства надо будет хранить при температуре минус 18 градусов. Если морозильное оборудование максимально загружено, должна быть обеспечена свободная циркуляция воздуха. Для транспортировки следует использовать термоконтейнеры, хладоэлементы, авторефрижераторы.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о разработке нового лекарства для больных COVID-19. Подробности о нем станут известны после завершения испытаний.



Дарья Акимова