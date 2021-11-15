В КФУ планируют ввести систему пропуска по QR-кодам

В КФУ планируют внедрить QR-коды для пропуска студентов с 1 января будущего года. Об этом заявил ректор вуза Ильшат Гафуров.

По его словам, поначалу эта система будет тестироваться в местах общего пользования. В первую очередь это КСК КФУ УНИКС. Затем QR-коды планируют ввести в учебных корпусах. Ректор отметил, что к 1 января все будет готово, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

В начале месяца стало известно, что власти Татарстана планируют ввести дополнительные ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Так, допуск лиц старше 18 лет на очные занятия планируется с предоставлением QR-кода или справки о медотводе.

Диана Жиленкова