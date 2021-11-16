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QR-коды повысили продажи на уличных рынках в Набережных Челнах

08:49, 16.11.2021
QR-коды повысили продажи на уличных рынках в Набережных Челнах
Фото: realnoevremya.ru

После введения систему QR-кодов в Набережных Челнах увеличились продажи на уличных рынках. У продавцов на вещевых рынках стало больше покупателей.

«Конечно после того, как не вакцинированных перестали пускать в торговые центры, народу на рынке стало больше, продажи увеличились» - приводят слова продавца на рынке «Челнинские известия».

При этом торговцы переживают из-за новых ограничений относительно проездов на общественном транспорте. Большинство покупателей рынков все-таки приезжают за товарами на автобусах.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее власти Татарстана рассказали, как будет действовать система QR-кодов в общественном транспорте.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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