QR-коды повысили продажи на уличных рынках в Набережных Челнах

После введения систему QR-кодов в Набережных Челнах увеличились продажи на уличных рынках. У продавцов на вещевых рынках стало больше покупателей.

«Конечно после того, как не вакцинированных перестали пускать в торговые центры, народу на рынке стало больше, продажи увеличились» - приводят слова продавца на рынке «Челнинские известия».

При этом торговцы переживают из-за новых ограничений относительно проездов на общественном транспорте. Большинство покупателей рынков все-таки приезжают за товарами на автобусах.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее власти Татарстана рассказали, как будет действовать система QR-кодов в общественном транспорте.

Ольга Шагиева