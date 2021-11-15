Минздрав утвердил новую форму бумажного сертификата о прививке от COVID-19
Минздрав россии утвердил форму бумажного сертификата о прививке против коронавируса. Приказ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
«Утвердить форму медицинской документации «Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации», — сказано в документе.
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