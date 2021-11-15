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Минздрав утвердил новую форму бумажного сертификата о прививке от COVID-19

21:17, 15.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав утвердил новую форму бумажного сертификата о прививке от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Минздрав россии утвердил форму бумажного сертификата о прививке против коронавируса. Приказ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

«Утвердить форму медицинской документации «Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации», — сказано в документе.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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