Главное о коронавирусе на 13 ноября: где в Казани привиться без очереди, законопроекты о QR-кодах в Госдуме

Где в Казани привиться без очереди?

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 257 заболевших COVID-19. Всего на 13 ноября в республике зафиксировали 33 654 случая заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 26 914 человек, в том числе 275 — за последние сутки. Умерли 1 107 человек, в том числе восемь за последние сутки.

В четырех пунктах вакцинации от COVID-19 в Казани наблюдаются маленькие очереди, рассказал руководитель Управления здравоохранения Казани — заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков. Небольшой поток желающих привиться приходит в «Мегастрой» на 2-й Азинской, Сбер на Камалеева, здание бывшего аквапарка «Барионикс» и фитнес-центр «Максимус».

Уровень коллективного иммунитета в Татарстане достиг 56%. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на традиционной пятничной пресс-конференции. По ее прогнозу, целевого уровня в 80% взрослого населения такими темпами можно будет достичь уже в начале декабря.

Врач-пульмонолог Светлана Железнова, заведующая отделением №4 челнинской «инфекционки», рассказала, что самому молодому пациенту, который находится в этой больнице на ИВЛ, 21 год. Таких поражений легких, как при COVID-19, до сих пор в медицинской практике не было.

Владимир Жаворонков, заместитель министра здравоохранения Татарстана, заявил на пресс-конференции, что вряд ли какой-либо еще регион России, кроме Татарстана, смог бы на протяжении месяца показать настолько же стабильные цифры по вакцинации. И даже то, что в нерабочую неделю привились на 32 тысячи татарстанцев меньше, чем в остальное время, Минздрав республики не смущает: основной целью были не прививки, а максимальное разобщение граждан.

С 22 ноября городской, пригородный и межмуниципальный транспорт Татарстана будет доступен гражданам только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Однако в такси код не понадобится. QR-коды в транспорте будут проверять при посадке в транспорт, перевозчики должны справиться с этим самостоятельно. Все эти детали пояснял на пресс-конференции замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.



Пакет законопроектов о QR-кодах внесен в Госдуму

За последние сутки в России выявлено 39 256 новых случаев коронавируса, выздоровели 33 802 человека. Число зараженных выросло до 9 031 851 человека, а выздоровевших — до 7 754 764 человек.



Зафиксирована 1 241 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 254 167 человек.

Президент России Владимир Путин заявил о возможности появления более опасного штамма коронавируса. Поэтому он призывает не ослаблять усилия в борьбе с пандемией.

Правительство направило в Госдуму пакет законопроектов о введении обязательных QR-кодов с информацией о прививках для проезда на транспорте, а также использования в общественных местах. Это экстренная мера, которая вводится с учетом сложной эпидемиологической ситуации. Предполагается, что она будет действовать до 1 июня 2022 года. Сертификат о вакцинации против COVID-19 должен стать таким же важным документом в жизни граждан, как паспорт, заявила Голикова.

Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать регистр россиян, у которых есть антитела к коронавирусу, но кто не обращался к врачу или переболел бессимптомно. Это поможет тем, кто переболел COVID-19, не имеет положительного ПЦР-теста или привился иностранными вакцинами.

Введение QR-кодов в общественных местах, в том числе и в общественном транспорте, может предотвратить появление новых мутаций коронавируса. В этом случае интенсивность передачи вируса многократно снизится, а значит, у коронавируса останется меньше возможностей мутировать и закреплять мутации. Об этом в очередной раз напоминает директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Заболеваемость коронавирусом может снизиться к Новому году благодаря увеличению интенсивности вакцинации. Такое мнение выразила врач-инфекционист Светлана Ищенко. А еще напомнила, что средняя длительность циклов подъема и спада заболеваемости вирусными инфекциями — около трех месяцев.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что введение нерабочей недели в России дало результаты, но в 61 регионе заболеваемость продолжает расти. Распространенность вируса высокая — 191 единица на 100 тысяч населения. В пяти регионах России все ухудшилось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков привился от коронавируса вакциной «Спутник Лайт», несмотря на высокий уровень антител. Песков напомнил, что и ВОЗ, и российский Минздрав рекомендуют вакцинироваться, невзирая на антитела. А еще рассказал, что температура после прививки у него держалась один день.



Главный внештатный специалист Минздрава в Уральском федеральном округе по медицинской профилактике Сергей Токарев рассказал, кому следует досрочно сделать прививку от коронавируса — это люди, у которых не выработались антитела к COVID-19 после болезни или прививки. Причем антител может не быть даже у тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме.

В России зарегистрировали первый отечественный инъекционный препарат от COVID-19 «Арепливир». Его разработала ГК «Промомед», вводится лекарство внутривенно. До конца текущего года препарат начнет поступать в региональные стационары.



В России региональные Роспотребнадзоры получат полномочия самостоятельно принимать решение о введении ограничений, даже если губернатор выразит несогласие с этими решениями и не представит обоснование этого несогласия.

Власти Ивановской области отменят QR-коды для посещения ТЦ в будни. Торговые комплексы будут открыты для всех до 18.00 в будние дни. С 18 часов и в выходные особый режим посещения пока сохранится.

Российские власти не обсуждают возможность платного лечения от COVID-19 непривитых, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Подобную практику ввели в Сингапуре. С 8 декабря правительство страны решило не оплачивать медицинские счета за лечение COVID-19 гражданам, которые предпочли не вакцинироваться.

Подобную практику ввели в Сингапуре. С 8 декабря правительство страны решило не оплачивать медицинские счета за лечение COVID-19 гражданам, которые предпочли не вакцинироваться. Одним из самых опасных последствий коронавируса хирург многопрофильной израильской клиники «Алодерм» Николай Талов назвал тромбозы. Для венозного тромбоза характерен резкий отек конечности, распирающая боль, изменение цвета тела. Это может быть чревато «миграцией тромба в легкие» — тромбоэмболией легочной артерии.

В Госдуме призвали не верить базам данных о поддельных COVID-справках. Первый зампред Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов считает, что данные из таких источников невозможно проверить на достоверность. Эксперты считают, что сервисы по продаже поддельных справок были запущены для шантажа.

В Бразилии разрешили увольнять антипрививочников с работы

В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 252 530 349 человек, 5 089 263 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (46 991 337). На второй строчке — Индия (34 426 036), на третьей — Бразилия (21 939 196), на четвертой — Великобритания (9 534 544), на пятой — Россия (8 843 238, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (762 521). За ними следуют Бразилия (610 491), Индия (463 245), Мексика (290 872), Россия (248 203), Перу (200 573) и Великобритания (143 116).

Европейская комиссия одобрила препараты Ronapreve и Regkirona на основе моноклональных антител, чтобы лечить коронавирус.

Путешественники, приезжающие на Кубу, смогут при желании вакцинироваться от коронавируса препаратами, разработанными местными специалистами. По данным Минздрава Кубы, эффективность местных препаратов от коронавируса Abdala и Soberana 02 в ходе клинических испытаний составила 92,28% и 91,2% соответственно.

В 31 из 32 регионов Мексики власти снизили до минимального уровень эпидемической угрозы. Высокий (оранжевый) уровень ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сохранится только в штате Нижняя Калифорния, граничащем с США.

В Бразилии Конституционный суд разрешил работодателям увольнять непривитых от COVID-19. По мнению судьи, присутствие на работе непривитых сотрудников «может представлять угрозу здоровью остальных работников», а также сопряжено с санитарными рисками в том числе для клиентов и контрагентов.

В Украине 10% обладателей ковид-сертификатов признались, что купили этот документ. Среди них 49% не доверяют препаратам, 10% считают, что вакцина сделает их мутантами. 9% ждут долгосрочных исследований вакцин против коронавируса, а 4% украинцев считают СOVID-19 неопасной болезнью. Еще 3% до сих пор не верят в существование вируса, а 2% имеют медотвод. 1% людей не прививается по религиозным соображениям или из-за боязни чипирования.

Ольга Шагиева