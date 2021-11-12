Голикова: сертификат о вакцинации от COVID-19 должен стать таким же важным документом, как паспорт

Фото: Максим Платонов (архив)

Сертификат о вакцинации против COVID-19 должен стать таким же важным документом в жизни граждан, как паспорт. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Также она отметила, что регионы страны бьют рекорды по суточной иммунизации. Голикова напомнила: чтобы не допустить затягивание развития пандемии коронавируса в РФ, коллективный иммунитет к инфекции должен сформироваться в краткие сроки, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Несколько дней назад вице-премьер сообщила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить еще 22 млн россиян, а также ревакцинировать 9 млн граждан. Его желательный уровень составляет от 90% до 90%.



Диана Жиленкова