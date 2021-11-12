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Региональные Роспотребнадзоры получат особые полномочия по принятию решения о введении антиковидных мер

19:26, 12.11.2021
Региональные Роспотребнадзоры получат особые полномочия по принятию решения о введении антиковидных мер
Фото: Максим Платонов

В России региональные Роспотребнадзоры получат полномочия самостоятельно принимать решение о введении ограничений, если на это губернатор выразит несогласие и не представит обоснование.

Сегодня в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Данное решение стало экстренной мерой в борьбе со сложной ситуацией с коронавирусом. В правительстве отметили, что решение об использовании QR-кодов регионы будут принимать самостоятельно.

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня президент России Владимир Путин заявил о возможном появлении нового и более опасного штамма коронавируса, поэтому жизненно важно не ослаблять прилагаемые усилия в борьбе с пандемией.

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