Новости общества

10:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Эксперт заявила, что к Новому году заболеваемость коронавирусом пойдет на спад

09:16, 13.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Эксперт заявила, что к Новому году заболеваемость коронавирусом пойдет на спад
Фото: mos.ru

Заболеваемость коронавирусом может снизиться к Новому году из-за роста вакцинации. Такое мнение выразила врач-инфекционист Светлана Ищенко.

«Я думаю, что да [снизится к Новому году]. Сейчас более положительно люди относятся к вакцинации, охват больше», — сказала Ищенко ТАСС.

Она также напомнила, что в среднем циклы подъема и спада заболеваемости вирусными инфекциями длятся около трех месяцев. Врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что непривитые будут защищены от коронавируса при достижении коллективного иммунитета на уровне 80—90%.

Несколько дней назад вице-премьер сообщила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить еще 22 млн россиян, а также ревакцинировать 9 млн граждан. Его желательный уровень составляет от 90% до 95%.

Ольга Шагиева
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также