Эксперт заявила, что к Новому году заболеваемость коронавирусом пойдет на спад

Заболеваемость коронавирусом может снизиться к Новому году из-за роста вакцинации. Такое мнение выразила врач-инфекционист Светлана Ищенко.

«Я думаю, что да [снизится к Новому году]. Сейчас более положительно люди относятся к вакцинации, охват больше», — сказала Ищенко ТАСС.

Она также напомнила, что в среднем циклы подъема и спада заболеваемости вирусными инфекциями длятся около трех месяцев. Врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что непривитые будут защищены от коронавируса при достижении коллективного иммунитета на уровне 80—90%.



Несколько дней назад вице-премьер сообщила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить еще 22 млн россиян, а также ревакцинировать 9 млн граждан. Его желательный уровень составляет от 90% до 95%.



Ольга Шагиева