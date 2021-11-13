Введение QR-кодов в общественных местах может предотвратить появление новых штаммов

Введение QR-кодов в общественных местах, в том числе и в общественном транспорте, может предотвратить появление новых мутаций коронавируса. Непривитые в этом случае не смогут передавать возбудитель болезни, считает директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его мнению, невакцинированные не смогут находиться в местах массового скопления людей и заражаться, с одной стороны, и передавать возбудитель болезни — с другой.

«Еще один плюс, что они в этом случае не смогут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19", — сказал ученый «РИА Новости».

Вчера российские власти направили в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Такие инициативы стали экстренными мерами в борьбе с осложнившейся ситуацией с коронавирусом.

Ольга Шагиева