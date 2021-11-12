Пресс-секретарь президента РФ привился «Спутником Лайт»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков привился от коронавируса вакциной «Спутник Лайт». Он прошел процедуру несмотря на высокий уровень антител.
Пресс-секретарь отметил, что ВОЗ и российский Минздрав рекомендуют вакцинироваться, невзирая на антитела. Песков поделился, что после прививки у него держалась температура в течение дня, передает «РИА Новости».
В начале недели сообщалось, что глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сделала прививку от COVID-19 шесть раз. Она добавила, что участвует в исследовании и использовала препарат «Спутник V», а также напомнила, что вакцинация — это самое эффективное средство в борьбе с пандемией.
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