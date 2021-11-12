Российские власти не обсуждают возможность платного лечения от COVID-19 непривитых

В Кремле никогда не обсуждали вопрос о возможности введения платного лечения от коронавируса для невакцинированных россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Подобную практику ввели в Сингапуре. С 8 декабря правительство разрешило не оплачивать медицинские счета за лечение COVID-19 гражданам, которые предпочли не вакцинироваться.

Фото: realnoevremya.ru

— Нет, об этом никогда речь не шла у нас, — приводит RT слова представителя Кремля.

1 ноября правительство выделило более 10,9 млрд рублей для обеспечения лекарствами больных COVID-19. Деньги поступят из резервного фонда правительства и позволят обеспечить препаратами около 1,8 млн человек.

Татьяна Леухина