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Российские власти не обсуждают возможность платного лечения от COVID-19 непривитых

13:43, 12.11.2021
Российские власти не обсуждают возможность платного лечения от COVID-19 непривитых
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Кремле никогда не обсуждали вопрос о возможности введения платного лечения от коронавируса для невакцинированных россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Подобную практику ввели в Сингапуре. С 8 декабря правительство разрешило не оплачивать медицинские счета за лечение COVID-19 гражданам, которые предпочли не вакцинироваться.

Фото: realnoevremya.ru

— Нет, об этом никогда речь не шла у нас, — приводит RT слова представителя Кремля.

1 ноября правительство выделило более 10,9 млрд рублей для обеспечения лекарствами больных COVID-19. Деньги поступят из резервного фонда правительства и позволят обеспечить препаратами около 1,8 млн человек.

Татьяна Леухина
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