6 вопросов по законопроекту о QR-кодах на транспорте и в общественных местах
В Госдуму уже направлен пакет законопроектов. Когда планируется перейти к «новой жизни» и зачем это делается?
Правительство направило в Госдуму пакет законопроектов о введении обязательных QR-кодов с информацией о прививках для проезда на транспорте, а также в общественных местах. Это экстренная мера, которая вводится с учетом сложной эпидемиологической ситуации. Предполагается, что она будет действовать до 1 июня 2022 года. «Российская газета» разъясняет, что пока уже известно о пакете новых законопроектов. А мы собрали ее материалы, чтобы ответить на часто задаваемые вопросы.
- В какие законы предлагается внести поправки?
Во-первых, кабмин предлагает внести поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом. Еще возможно предъявление медицинского отвода от вакцинации. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
«До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, — говорится в сообщении кабмина. — После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом».
В правительстве уточнили, что решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.
Вносятся также изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Согласно инициативе, обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод будут введены на междугородных и международных рейсах.
До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. А еще такое исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта.
- А что делать, если есть антитела, но нет подтверждения перенесенного ковида?
Некоторые депутаты предлагают доработку инициативы. В частности, они рекомендуют обратить внимание на опыт Чувашии, где, как сообщалось, будет запущена региональная система по оформлению QR-кодов для граждан с высоким титром антител к COVID-19.
Замглавы комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращение на эту тему. Он предлагает выдать QR-коды сроком на шесть месяцев гражданам, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Для этого понадобится создать специальный реестр, пояснил депутат.
Замглавы фракции ЛДПР, глава комитета ГД по труду соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов тоже предложил учесть этот нюанс. Комментируя эту тему, он также посоветовал взять во внимание тот факт, что не у всех могут быть смартфоны для предъявления кодов в цифровом виде.
В Кремле не исключили доработку. В целом по этому законопроекту еще предстоит серьезная работа в парламенте с участием экспертов, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но он обратил внимание на то, что сейчас такие меры в условиях непрекращающихся новых волн пандемии многими странами были признаны безальтернативными. Хотя говорит, что нужно экспертно оценить предложения ввести QR-коды и для граждан с антителами к коронавирусу, официально не переболевших.
- Это чтобы наказать антиваксеров?
Цель внесенных правительством законопроектов о QR-кодах — не ограничить в правах так называемых «антиваксеров», а защитить жизнь и здоровье россиян. Это подчеркнул председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, комментируя инициативы кабмина. Депутат обратил внимание на ряд важных нюансов:
— Ситуация сейчас стоит очень острая: наблюдается рост заболеваемости, рост смертности. И речь идет о сохранении тысяч жизней, — напомнил Хубезов, комментируя проекты. — Поэтому мы должны ответить на очень важный вопрос — что для нас важнее как для народа, для общества — чтобы антиваксеры смогли сходить в ресторан, поесть и напиться, подвергая жизни других людей опасности, или сохранить тысячи жизней.
Оценивая техническую сторону вопроса, депутат отметил, что тут ничего нового нет. Он напомнил, что такого рода ограничения, связанные с предъявлением сертификатов о вакцинации, документов о перенесенной болезни или результатов ПЦР, уже введены в подавляющем большинстве регионов РФ. Такие документы требуют для посещения музеев, ресторанов, кафе и т.д.
- А где покупать продукты? Как ходить в аптеки, если нет QR-кода?
Законопроекты касаются только междугородних и международных перевозок и посещения общественных мест. При этом поправки дают возможность посещать места общего пользования и тем, кто не имеет сертификаты о вакцинации, однако четко регламентируют, в каких ситуациях они это могут сделать, рассказывает Хубезов.
— Сразу хочу отметить, что посещение продовольственных магазинов, а также магазинов, продающих товары первой необходимости, аптек эти законопроекты не касаются. Все жители нашей страны могут посещать их без ограничения, — успокаивает россиян депутат.
- Разве наработанного популяционного иммунитета еще недостаточно? Зачем так строго?
На брифинге в Доме правительства вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала главное изменение: посещение общественных мест, а также совершение поездок станет возможно только при предъявлении QR-кодов с 1 февраля 2022 года.
— На сегодняшний день в связи с ростом распространения коронавируса и утяжелением течения COVID-19 у заболевших регионы разворачивают дополнительные койки в COVID-госпиталях, их количество достигло 290 тысяч, и по сравнению с декабрем прошлого года количество их выросло на 29%. Это очень высокое напряжение, — говорит Голикова. — 16% всего больничного персонала сейчас занято лечением ковид-больных. Третий фактор — абсолютно тревожные показатели смертности от ковида — более тысячи погибающих ежедневно.
Голикова заявила, что причина ухудшения ситуации «кроется в том, что многие наши граждане не соблюдают ограничительные меры и не проводят профилактику коронавирусной инфекции», в первую очередь вакцинацию.
— Мы неоднократно призывали и продолжаем призывать защитить себя и своих близких и сделать прививку. Мы видим, что те больные, кто находится в реанимациях, и те, у кого исход был фатальным, — не вакцинировались. Из общего количества избыточной смертности за сентябрь 92% приходится именно на ковид, — сказала Татьяна Голикова.
Между тем, показатель коллективного (популяционного) иммунитета сейчас в России только приблизился к 50% — с учетом вакцинированных, ревакцинированных и переболевших. Целевой показатель — 80%.
Поэтому после консультаций с экспертами правительство решило пойти на серьезные ограничительные меры, вводя повсеместное применение QR-кодов.
- А что будет с транспортом?
Введение QR-кодов на межрегиональных и международных авиарейсах и на железной дороге принято на основе анализа количества привитых пассажиров, — заявил министр транспорта Виталий Савельев на брифинге в правительстве.
С августа 2020 года по август 2021 года на авиационном транспорте было совершено 90 млн поездок, уникальных пассажиров, то есть тех, совершали поездки было почти 34 млн человек. На железнодорожном транспорте 84 млн поездок совершили 24 млн уникальных пассажиров. То есть всего было перевезено 58 млн уникальных пассажиров, рассказал министр.
— Мы запросили у Минцифры, которые дали возможность посмотреть, сколько из этих 58 млн пассажиров привито. Получилось около 30%, это примерно 18 млн человек. То есть 40 млн россиян, кто путешествует, не привиты. Надо учесть, что есть люди переболевшие. Мы этим занимаемся. Цифры немного скорректируются, тем не менее цифра очень большая. Поэтому было принято решения ввести ограничения: при покупке билетов и при посадке как в самолет, так и в вагон на железной дороге будет предъявляться специальная утвержденная законом медицинская документация, — сказал Савельев.
Он пояснил, что время начала действия этих мер будет определено правительством. Но работа с перевозчиками уже началась: и с авиакомпаниями, и с РЖД. Там начали отрабатывать технологию быстрой проверки медицинских документов (выписки из сертификата о вакцинции с QR-кодом в бумажном виде, или же скачанного на смартфон или планшет QR-кода).
Полное введение QR-кодов, согласно законопроекту, предусмотрено с 1 февраля 2022 года и будет продолжать действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля предусмотрен переходный период — при отсутствии QR-кода при посещении общественных мест можно будет предъявлять результат ПЦР-теста на COVID — он должен быть отрицательным.
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