6 вопросов по законопроекту о QR-кодах на транспорте и в общественных местах

«До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, — говорится в сообщении кабмина. — После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом».

— Ситуация сейчас стоит очень острая: наблюдается рост заболеваемости, рост смертности. И речь идет о сохранении тысяч жизней, — напомнил Хубезов, комментируя проекты. — Поэтому мы должны ответить на очень важный вопрос — что для нас важнее как для народа, для общества — чтобы антиваксеры смогли сходить в ресторан, поесть и напиться, подвергая жизни других людей опасности, или сохранить тысячи жизней.

— Сразу хочу отметить, что посещение продовольственных магазинов, а также магазинов, продающих товары первой необходимости, аптек эти законопроекты не касаются. Все жители нашей страны могут посещать их без ограничения, — успокаивает россиян депутат.





— На сегодняшний день в связи с ростом распространения коронавируса и утяжелением течения COVID-19 у заболевших регионы разворачивают дополнительные койки в COVID-госпиталях, их количество достигло 290 тысяч, и по сравнению с декабрем прошлого года количество их выросло на 29%. Это очень высокое напряжение, — говорит Голикова. — 16% всего больничного персонала сейчас занято лечением ковид-больных. Третий фактор — абсолютно тревожные показатели смертности от ковида — более тысячи погибающих ежедневно.





— Мы неоднократно призывали и продолжаем призывать защитить себя и своих близких и сделать прививку. Мы видим, что те больные, кто находится в реанимациях, и те, у кого исход был фатальным, — не вакцинировались. Из общего количества избыточной смертности за сентябрь 92% приходится именно на ковид, — сказала Татьяна Голикова.