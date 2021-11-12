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В четырех прививочных пунктах Казани минимальные очереди

12:16, 12.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В четырех прививочных пунктах Казани минимальные очереди
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В четырех пунктах вакцинации от COVID-19 в Казани наблюдаются маленькие очереди. Об этом рассказал руководитель Управления здравоохранения Казани — заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

Фото: realnoevremya.ru

Небольшой поток желающих привиться приходит в «Мегастрой» на 2-й Азинской, Сбер на Камалеева, здание бывшего аквапарка «Барионикс» и фитнес-центр «Максимус».

На прошлой неделе главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов рассказал, что 11 ноября в республике ожидается наплыв жителей, которым необходимо сделать вторую прививку от коронавируса. В связи с этим в пунктах вакцинации развернут дополнительные кабинеты для второго этапа процедуры.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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