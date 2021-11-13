Специалист Минздрава рассказал, кому следует досрочно делать прививку от коронавируса

Людям, у которых не выработались антитела к COVID-19 после болезни или прививки, необходимо пройти вакцинацию. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава в Уральском федеральном округе по медицинской профилактике Сергей Токарев.

По его словам, есть такая группа людей, у которых через несколько месяцев после перенесенной инфекции или вакцинации не выявляются антитела. Причем защита может отсутствовать и у тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме. В таких случаях необходимо проконсультироваться с врачом и, возможно, досрочно сделать прививку, передает Ura.ru.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно Сергей Токарев выступил за сокращение срока действия QR-кода. По его словам, он должен соответствовать длительности иммунитета. А антитела к коронавирусу сохраняются в организме человека не больше года. Тем более сертификат был рассчитан на уханьский штамм, а в стране уже циркулирует более агрессивный дельта-вариант COVID-19.

Диана Жиленкова