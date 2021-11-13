Пульмонолог из Челнов: до COVID-19 врачи не видели таких поражений легких

В Набережно-Челнинской инфекционной больнице на ИВЛ лежит 21-летний пациент, а поражений легких, сравнимых с теми, что фиксируют при COVID-19, медики раньше никогда не видели. Об этом рассказала врач-пульмонолог Светлана Железнова, заведующая отделением №4 челнинской «инфекционки».

Доктор констатирует: сейчас на первом плане у пульмонологов вирусная пневмония, которая достигла «небывалых масштабов». От обычной пневмонии течение коронавируса отличается достаточно сильно: вирус действует не напрямую на легочную ткань, а опосредованно. Происходит ответ иммунной системы, неадекватная реакция организма, который начинает «крушить все подряд», разрушая все органы и системы.



Между тем, главный специалист Минздрава РТ по вакцинопрофилактике Дмитрий Лопушов с тревогой отмечает особенность дельта-штамма коронавируса: все чаще болеют дети.



— Любая пневмония у ребенка развивается довольно тяжело, и, соответственно, часть препаратов, которые применяются взрослыми, имеют противопоказания для детей, поэтому здесь ситуация напряженная, — говорит Лопушов.



Людмила Губаева