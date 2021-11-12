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Миндортранс Татарстана: для поездок на такси QR-код не потребуется

10:25, 12.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Миндортранс Татарстана: для поездок на такси QR-код не потребуется
Фото: realnoevremya.ru

Ездить в такси можно будет без QR-кода о вакцинации против коронавируса или о перенесенном заболевании. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

Вчера стало известно, что в Татарстане систему QR-кодов внедрят во всем внутриреспубликанском общественном транспорте — городском, пригородном и межмуниципальном. Проверка наличия QR-кода будет осуществляться силами перевозчиков при посадке пассажиров в общественный транспорт, то есть кондукторами.

Егоров отметил, что ограничения вступят в силу с 22 ноября.

ОбществоМедицина Татарстан

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