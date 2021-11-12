Вице-премьер РФ: в 61 регионе страны наблюдается рост заболеваемости COVID-19

Введение нерабочей недели в России принесло результаты, однако в 61 регионе страны по-прежнему наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. При этом распространенность вируса довольно высокая — 191 единица на 100 тысяч населения. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она обратила внимание на серьезную нагрузку, с которой сталкиваются медики. Так, в стране задействовано более 300 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Это даже выше, чем в последний пик заболеваемости (тогда было около 290 тысяч коек). В общей сложности 29% коек работают на пациентов с ковидом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Голиковой, показатели смертей от коронавируса достаточно тревожные. За девять месяцев текущего года более 91% от общего числа летальных исходов пришлось на инфекцию. Это оказывает серьезное влияние не только на семейные потери, но и на общую демографическую ситуацию в России.

Сегодня в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах. Законом устанавливается переходный период — в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Диана Жиленкова