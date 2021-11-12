В России зарегистрировали первый отечественный инъекционный препарат от COVID-19 «Арепливир»
Завершилась регистрация первого отечественного инъекционного препарата для лечения коронавируса «Арепливир». До конца текущего года он начнет поступать в региональные стационары.
Противовирусный препарат вводится внутривенно. Он получил регистрационное удостоверение. Разработчиком является ГК «Промомед». Как заявили в компании, «Промомед» ответил на острую потребность российского здравоохранения в госпитальных средствах терапии коронавируса, сообщает ТАСС.
Вчера сообщалось, что в стране разрабатывают лекарство, подавляющее размножение COVID-19. Препарат, разработкой которого занимается Центр им. Гамалеи, будет создан на основе антител. Клинические испытания запланированы на январь, их завершат в течение нескольких месяцев.
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