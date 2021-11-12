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В России зарегистрировали первый отечественный инъекционный препарат от COVID-19 «Арепливир»

20:55, 12.11.2021
В России зарегистрировали первый отечественный инъекционный препарат от COVID-19 «Арепливир»
Фото: Максим Платонов

Завершилась регистрация первого отечественного инъекционного препарата для лечения коронавируса «Арепливир». До конца текущего года он начнет поступать в региональные стационары.

Противовирусный препарат вводится внутривенно. Он получил регистрационное удостоверение. Разработчиком является ГК «Промомед». Как заявили в компании, «Промомед» ответил на острую потребность российского здравоохранения в госпитальных средствах терапии коронавируса, сообщает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера сообщалось, что в стране разрабатывают лекарство, подавляющее размножение COVID-19. Препарат, разработкой которого занимается Центр им. Гамалеи, будет создан на основе антител. Клинические испытания запланированы на январь, их завершат в течение нескольких месяцев.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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