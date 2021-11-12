Власти Ивановской области отменят QR-коды для посещения ТЦ в будни

Фото: Максим Платонов (архив)

В Ивановской области с 15 ноября посещать торговые центры разрешается без предъявления QR-кода в будние дни. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Торговые комплексы будут открыты для всех до 18.00 в будние дни. С 18 часов и в выходные пока такой особый режим посещения сохранится. В регионе вновь разрешили проведение шоп-туров, однако в ТЦ смогут попасть туристы с сертификатом о прививке или перенесенном заболевании.

Фото: Максим Платонов (архив)

С 22 ноября одновременно с возобновлением очной работы организаций дополнительного образования откроются детские игровые зоны в ТЦ. Зайти в торговый центр дети смогут лишь с родителями или законными представителями.

За минувшие сутки в Ивановской области выявили 235 случаев COVID-19, общее число заболевших — 58 068. 136 человек выздоровели за сутки, 10 умерли. За весь период пандемии в Ивановской области от коронавируса скончались 1 952 человека. Уровень коллективного иммунитета — 41,4%. Первым компонентом привились более 382 тысяч жителей, вторым — более 361 тысячи.