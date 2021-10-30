Главное о коронавирусе на 30 октября: новый штамм в Татарстане, борьба с поддельными QR-кодами
Два из пяти случаев заражений штаммом AY.4.2 в России обнаружили в Татарстане
- В пятницу в Татарстане подтвердились восемь случаев смерти от COVID-19. Минздрав сообщает, что среди умерших пятеро мужчин и три женщины. Самая молодая погибшая — 1974 года рождения, самый пожилой — 1934-го.
- Из пяти случаев заражения коронавирусом штамма AY.4.2 в России два выявили в Татарстане: в Казани и Богатых Сабах. Остальные трое заболевших — в Москве и МО.
- С ноября в Татарстане возобновится работа волонтеров по акции #МыВместе. Жители РТ могут позвонить на единый общероссийский телефон 8 800 200 34 11 и обратиться за помощью — например, в доставке лекарств, продуктов или предметов первой необходимости.
- Более 1,5 миллиона татарстанцев привились от COVID-19. Юбилейную прививку сделала 26-летняя жительница Казани Юлия Сабирова. Обе дозы вакцины от коронавируса в республике получили уже 1 024 658 человек.
- Из-за ужесточения антиковидных мер в Набережных Челнах перенесли концерты певиц ZIVERT и Елены Ваенги. В аккаунте агентства-организатора «МКОНЦЕРТ» сообщили, что новые даты уточняются и позже будут объявлены.
Александр Гинцбург объяснил, почему люди могут заражаться COVID-19 после вакцинации
- В России разработали технологию для борьбы с фальшивыми QR-кодами. Так, разработчики создали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки, который состоит из обычного кода и внутренней голографической матрицы. Ее нельзя распечатать на обычном принтере. Для печати такого QR-кода потребуется специальный принтер.
- Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему привитые от коронавируса люди могут заразиться. По его словам, клетки иммунной памяти не успевают срабатывать вовремя. Вирус успевает попасть в клетки, если уровень антител уже успел снизиться после прививки (через 6—8 месяцев после прививки). Чтобы выработать новые, клеткам памяти надо несколько дней, но за это время вирус уже успевает «разгуляться» в организме. Собственно, поэтому и нужна ревакцинация: чтобы поддерживать антитела на высоком уровне.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящий момент нет причин закрывать границы России из-за COVID-19, поскольку основное распространение инфекции происходит внутри страны. По словам Поповой, доля положительных тестов на коронавирус среди тех, кто приезжает из-за рубежа, не превышает 1%.
- Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается самая тяжелая ситуация с COVID-19.
- Профсоюзы, работодатели и Кабмин РФ поддержали предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней после прививки от коронавируса. Подписанные рекомендации направлены в регионы.
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о росте детской смертности от COVID-19. Очень тяжело переносят инфекцию дети с хроническими заболеваниями. Заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что ежедневно в столице около тысячи детей заражаются коронавирусом.
- В Кремле прокомментировали дефицит вакцин от COVID-19 в некоторых регионах России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, причиной стал скачкообразный ход вакцинации. Он пообещал, что проблему устранят в кратчайшие сроки.
- А еще Песков прокомментировал статью главы Конституционного суда Валерия Зорькина об опасности вторжения в конституционные права человека в период пандемии. По словам представителя Кремля, в такое время неизбежно поражение некоторых свобод населения. Ведь COVID-19 — это беспрецедентный вызов, который может угрожать жизни человека, поэтому нужно сделать все, чтобы минимизировать этот риск.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом за последнюю неделю осложнилась в 13 регионах России. Вызывают беспокойство туристические планы россиян на период нерабочих дней. Голикова напомнила, что на тепловой карте оперштаба нет ни одной «зеленой» зоны по COVID-19.
- В Башкирии ввели режим обязательной самоизоляции для лиц старше 60 лет. Его нужно соблюдать тем, кто не сделал прививку от COVID-19 или не переболел коронавирусом, а также страдает хроническими заболеваниями. Помимо прочего, власти запретили проведение развлекательных мероприятий и работу общепита с 23.00 до 06.00 и приостановили работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров.
- Российские врачи рассказали о возможных репродуктивных проблемах женщин, которые переболели тяжелой формой коронавируса. По словам главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталии Долгушиной, фертильность женщин, перенесших COVID-19 в тяжелой или среднетяжелой форме, может снизиться в пять раз. Чаще всего это может затронуть женщин старше 35 лет. Тем временем после вакцинации негативного влияния на репродуктивное здоровье как мужчин, так и женщин не обнаружено.
- Врач-терапевт, пульмонолог, работающий в «красной» зоне, Алексей Никишенков рассказывает: тяжелая форма COVID-19 с большим поражением легких может развиться уже через три-пять дней после появления первых симптомов.
Глава ВОЗ предупредил о возможном появлении нового вируса, распространение которого человечеству не удастся сдержать
В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 246 040 725 человек, 4 989 654 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (45 923 938). На второй строчке — Индия (34 260 470), на третьей — Бразилия (21 793 401), на четвертой — Великобритания (9 021 701), на пятой — Россия (8 298 850, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (745 380). За ними следуют Бразилия (607 462), Индия (457 740), Мексика (287 951), Россия (231 931), Перу (200 197) и Великобритания (140 815).
- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о возможном появлении нового вируса, который человечество не сможет сдержать. С биологической точки зрения такой сценарий вполне возможен. По его мнению, необходимо извлекать уроки из нынешней пандемии COVID-19, чтобы быть готовыми к следующей.
- Разведка США подготовила доклад о происхождении COVID-19. Так, агентства разведывательного сообщества США (ODNI) выдвигают две основные теории — естественным образом в результате контакта человека с инфицированными животными или в результате лабораторной аварии. К версии о том, что вирус разрабатывался Китаем как биологическое оружие, в ведомстве относятся скептически, так как эти выводы не нашли научного подтверждения.
- Тем временем Китай обвинил США в ненаучном подходе из-за этого доклада. Представитель посольства Китая в США Лю Пэнъюй раскритиковал Вашингтон за то, что он опирается на мнение разведки, а не ученых. Дипломат заявил, что Вашингтон «пытается скрыть правду и избежать ответственности».
- Для завершения кампании по вакцинации от коронавируса в мире необходимо $20 млрд. Эта сумма нужна для достижения уровня иммунизированных в 70% к середине 2022 года. По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, вакцинация необходима не только для здоровья людей, но и для мировой экономики.
- С 1 ноября в Армении вводится обязательный масочный режим на открытом воздухе. Такие меры приняты из-за резкого осложнения эпидемиологической ситуации. Исключением становятся дети возрастом до пяти лет. Кроме того, маску необязательно носить во время протокольных мероприятий с участием президента, католикоса, премьер-министра, спикера парламента, главы Конституционного суда и председателя Высшего судебного совета, за исключением обсуживающего персонала и журналистов.
- Американские биологи выяснили, что COVID-19 способен проникать внутрь улитки уха человека, заражать ее клетки и вызывать тяжелые нарушения слуха. Ученые отмечают, что пациенты с нарушением слуха после перенесенного коронавируса начали поступать еще весной прошлого года. В дальнейшем специалисты планируют проводить опыты, чтобы понять, как именно COVID-19 проникает в органы слуха.
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